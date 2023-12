Nicht gezeichnete Aktien können nun institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten werden. Die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien, die auf diese Weise am Markt oder bei den Syndikatsbanken platziert werden, soll am (morgigen) Donnerstag bekannt gegeben, heisst es in einer Mitteilung von AMS Osram vom Mittwochabend. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien an der Schweizer Börse SIX werde voraussichtlich am oder um den Freitag, 8. Dezember, herum erfolgen.