Der Leuchten- und Sensorenhersteller AMS Osram geht juristisch gegen einen weiteren Hersteller von Wachstumslampen für den Indoor-Pflanzenanbau vor. Er hat in den USA Klage wegen Patentverletzung gegen das US-Unternehmen Spider Farmer eingereicht und will zudem weitere Massnahmen auf der Grundlage europäischer und deutscher Patente ergreifen.
Bei der Klage gehe es um Patente im Zusammenhang mit der «Hyper Red»-Technologie von AMS Osram, einer wichtigen Komponente von Beleuchtungslösungen für die Landwirtschaft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereits im April hatte AMS Osram in den USA eine Patentverletzungsklage gegen das Unternehmen Nature Fresh Farms eingereicht, das im Bereich LED-Beleuchtungen für den Gartenbau tätig ist.
Die erneute Klage unterstreiche die Tatsache, dass es mehrere Anbieter gebe, die sich nicht an die Regeln des Patentschutzes hielten, so AMS Osram. Das Unternehmen werde den Markt nun weiter aktiv beobachten und sei bereit, bei Bedarf weitere rechtliche Schritte zum Schutz seines geistigen Eigentums einzuleiten.
