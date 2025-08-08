Bei der Klage gehe es um Patente im Zusammenhang mit der «Hyper Red»-Technologie von AMS Osram, einer wichtigen Komponente von Beleuchtungslösungen für die Landwirtschaft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereits im April hatte AMS Osram in den USA eine Patentverletzungsklage gegen das Unternehmen Nature Fresh Farms eingereicht, das im Bereich LED-Beleuchtungen für den Gartenbau tätig ist.