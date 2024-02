Kampers Optimismus steckte die Börsianer an: Die Aktien von AMS-Osram sprangen am Freitag in Zürich um 16 Prozent auf 2,26 Franken. Im vierten Quartal 2023 landete der Konzern mit einem Umsatz von 908 Millionen (2022: 1,18 Milliarden) Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 62 (86) Millionen in der oberen Hälfte der eigenen Prognosen. Kamper und Irle hatten AMS-Osram mit einem 2,25 Milliarden Euro umfassenden Finanzierungspaket und einer gut 800 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung entschuldet. zum Jahresende sank die Schuldenlast um knapp 600 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro. AMS hat sich mit der vier Milliarden Euro schweren Übernahme von Osram fast verhoben.