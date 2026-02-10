Nach dem Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäft an Infineon Anfang Februar will sich AMS nun auf die angestrebte Marktführerschaft im Bereich Digital Photonics konzentrieren. Für das erste Quartal peilt das Unternehmen einen Umsatz von 710 bis 810 Millionen Euro an. Die bereinigte operative Marge (EBITDA) soll bei 15 Prozent (+/+1,5 Prozent) liegen. Vom US-Dollar wird ein negativer Währungseffekt in Höhe von 50 Millionen Euro erwartet.