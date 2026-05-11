Käuferin des Geschäfts mit den sogenannten CMOS-Bildsensoren ist die kalifornische Autotech-Firma Indie Semiconductor, die für die Übernahme einen Preis von rund 40 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Verkauf des CMOS-Geschäfts werde man die Wachstumsinvestitionen noch stärker auf die Bereiche AI Photonics und AR Smart Glasses fokussieren, teilte AMS Osram in einer Mitteilung vom Montag weiter mit. Dort sieht die Gruppe laut CEO Aldo Kamper die «attraktivsten Wachstumspersektiven».