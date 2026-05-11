Käuferin des Geschäfts mit den sogenannten CMOS-Bildsensoren ist die kalifornische Autotech-Firma Indie Semiconductor, die für die Übernahme einen Preis von rund 40 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Verkauf des CMOS-Geschäfts werde man die Wachstumsinvestitionen noch stärker auf die Bereiche AI Photonics und AR Smart Glasses fokussieren, teilte AMS Osram in einer Mitteilung vom Montag weiter mit. Dort sieht die Gruppe laut CEO Aldo Kamper die «attraktivsten Wachstumspersektiven».
Anfang Februar hatte AMS Osram das Programm zur strategischen Neuausrichtung mit dem Namen «Creating the Leader in Digital Photonics» angekündigt. Die Gruppe will sich demnach zu einem fokussierten Halbleiter-Photonics-Unternehmen und Marktführer im Bereich Digital Photonics entwickeln.
Verkauf unterstützt Schuldenabbau
«Gleichzeitig stellen die erwarteten Barmittelzuflüsse einen zusätzlichen Beitrag zu unserem beschleunigten Schuldenabbau dar», so Kamper weiter. Den Plänen zufolge wird der CMOS-Verkauf, unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen sein.
Der Verkaufspreis von 40 Millionen Euro setzt sich dabei laut den Angaben aus einer Barzahlung in Höhe von 35 Millionen sowie einem Verkäuferdarlehen im Umfang von 5 Millionen zusammen. Letzteres werde nach zwei Jahren fällig.
Zugleich betreffe der Verkauf Gesellschaften, die rund 20 Millionen Euro an Vermögenswerten halten, welche wiederum Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern. Die Erlöse aus dem Verkauf würden auch für einen anteiligen Rückkauf oder die Rückzahlung dieser Instrumente genutzt.
(AWP)