Die Vereinbarung, deren finanzielle Details nicht bekannt gegeben wurden, läuft bis weit in das nächste Jahrzehnt. Ledvance werde damit zum Partner mit der grössten Bandbreite an Allgemeinbeleuchtungsprodukten unter der Marke Osram weltweit, heisst es weiter. Für die Marke Sylvania in den USA und Kanada bleibt die bestehende Lizenz in Kraft.