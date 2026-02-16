Der Sensor- und Lichttechnikkonzern AMS Osram hat Patentstreitigkeiten mit dem chinesischen LED-Hersteller Meizhi in den USA und Deutschland beigelegt. Beide Firmen hätten sich auf kommerzielle Bedingungen geeinigt und wollten künftig zusammenarbeiten, teilte AMS Osram am Montag mit.

Der Vergleich beendet Verfahren vor Gerichten in Massachusetts und Düsseldorf. AMS Osram hatte Meizhi vorgeworfen, geschützte LED-Technologie in Pflanzenbeleuchtungen von Spider Farmer unrechtmässig genutzt zu haben.

Im Zuge der Einigung soll Meizhi nun LEDs für Gartenbau-Leuchten von AMS Osram beziehen. Weitere Details blieben vertraulich, hiess es.

Der Konzern hatte 2025 mehrere Klagen wegen unerlaubter Nutzung seiner LED-Technik eingereicht. Er kündigte an, seine Patente weiterhin konsequent zu schützen.

(AWP)