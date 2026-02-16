Der Vergleich beendet Verfahren vor Gerichten in Massachusetts und Düsseldorf. AMS Osram hatte Meizhi vorgeworfen, geschützte LED-Technologie in Pflanzenbeleuchtungen von Spider Farmer unrechtmässig genutzt zu haben.
Im Zuge der Einigung soll Meizhi nun LEDs für Gartenbau-Leuchten von AMS Osram beziehen. Weitere Details blieben vertraulich, hiess es.
Der Konzern hatte 2025 mehrere Klagen wegen unerlaubter Nutzung seiner LED-Technik eingereicht. Er kündigte an, seine Patente weiterhin konsequent zu schützen.
(AWP)