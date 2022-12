Mit einem Minus von fast 58 Prozent seit Jahresbeginn zählt die AMS-Aktie zu den 20 schwächsten Titeln an der Schweizer Börse in diesem Jahr. In den letzten Tagen setzte ihr schon eine Abstufung von "Neutral" auf "Underperform" bei einem Kursziel von 7 (zuvor 8) Franken durch BHF Oddo zu.