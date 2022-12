Die italienische Tochter soll an die in Deutschland ansässige Arri AG gehen. Es sei der letzte Verkauf nach dem Erwerb von Osram, teilte der Konzern am Dienstag mit. Laut der Mitteilung unterzeichneten die Vertragspartner eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs. Die Transaktion unterliegen noch den üblichen Abschlussbedingungen. Finanzielle Angaben zu dem Deal machte AMS Osram in der Mitteilung keine.