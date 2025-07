Der Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment and Industry Lamps (ENI) erfolgt zu einem Transaktionswert in Höhe von 114 Millionen Euro. In Betrag seien die Schulden und der Kassenbestand nicht enthalten, heisst e. Der Nettoerlös der Transaktion soll auf Grundlage der Stichtagsbilanz zum Zeitpunkt des Closings ermittelt werden. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet.