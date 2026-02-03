Der Konzern gibt sich daher neue Mittelfristziele. Bis 2030 sollen im Bereich Semiconductors jährliche Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erzielt werden. Und es werde ein bereinigter EBITDA von mindestens 25 Prozent angepeilt. Ausserdem solle auf Gruppenebene eine Free Cash Flow von über 200 Millionen Euro erzielt werden. Und der Verschuldungsgrad solle auf unter 2 sinken.