Nach dem Paukenschlag Ende Februar - durch den Absprung eines Kunden muss der Halbleiterhersteller eine Wertberichtigung in Höhe von 600 bis 900 Millionen Euro vornehmen - rücken für Analysten die reinen Zahlen zum ersten Quartal allerdings in den Hintergrund. Viel wichtiger würden Aussagen zur weiteren Strategie sein und was unter anderem der Plan für die Fabrik in Malaysia sei, heisst es beispielsweise bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).