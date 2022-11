In einem Umfeld sich abschwächender Konjunkturdynamik sei die Marktsituation in mehreren Endmärkten weiterhin anspruchsvoll gewesen, heisst es zum Berichtsquartal. Ungeachtet dieser unvorteilhaften Trends hätten die Geschäftsbereiche Automotive, Industrial und Medical solide Ergebnisse erzielt, während das Consumer-Geschäft positiv zu den Gruppenergebnissen beigetragen habe. "Wir verzeichnen anhaltend positives Interesse und Engagement der Kunden in unseren Zielmärkten und -anwendungen", wird in der Mitteilung CEO Alexander Everke zitiert.