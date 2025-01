Die Zeremonie

Nach einem Gottesdienst in der historischen St. John's Kirche am Morgen und Tee im Weissen Haus beginnt vor dem Kapitol die Vereidigungszeremonie. Gegen Mittag soll Trump den Amtseid schwören. In Deutschland ist es dann 18.00 Uhr. Der Festakt wird in zahlreichen Ländern live im Fernsehen übertragen, so auch hierzulande. Geleitet wird die Veranstaltung voraussichtlich vom Vorsitzenden Richter des Obersten Gerichtshofs, John Roberts. Schauplatz sind die Stufen des Kapitols, also genau der Ort, an dem vor vier Jahren am 06. Januar 2021 ein wütender Mob von Trump-Anhängern sich randalierend Zugang zum Gebäude verschaffte und versuchte, die offizielle Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu verhindern.