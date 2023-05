Welchen Einfluss Aktienrückkaufprogramme haben, zeigte sich am letzten Handelstag der Woche bei SoftwareOne. Deren Titel legten am Freitag um 5,12 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mitteilte, am kommenden Montag die Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen. Dabei fiel der während der Woche vorgelegte Quartalsausweis eher durchzogen aus. Für Unterstützung sorgte am Freitag auch die Erhöhung des Ratings auf Kaufen von Research Partners. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 14 auf 16,50 Franken angehoben.