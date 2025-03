Givaudan und L'Oréal sind in den unterschiedlichen Branchen Aroma- und Duftstoffe und Kosmetik tätig. Wenn man sich allerdings nur die Zahlen wie Umsatzwachstum, Margen, freier Cashflow, Ertrag auf dem investierten Kapital ansieht, könnte man meinen, Givaudan und L'Oréal sind dasselbe Unternehmen, so der Vontobel-Experte. Ausserdem waren beide Konzerne in den letzten 20 Jahren mit rund 11 Prozent pro Jahr in Lokalwährungen hervorragende Wachstumsunternehmen. In der gleichen Währung ausgedrückt, ist die Rendite von Givaudan sogar um etwa 3 Prozent pro Jahr höher.