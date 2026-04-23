Texas Instruments profitiert von einer starken Nachfrage nach seinen Analogchips im Zuge ‌des Booms ⁠bei Rechenzentren und zeigt sich für das laufende ⁠Quartal optimistischer als gedacht. Für das Vierteljahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz ‌zwischen 5,0 und 5,40 Milliarden ‌Dollar. Analysten hatten im Schnitt ​4,86 Milliarden erwartet. Auch die Vorhersage für den Gewinn liegt über den Prognosen.