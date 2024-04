Der langjährige Optimist Chris Hallam von Goldman Sachs hält auf der anderen Seite an seiner Kaufempfehlung fest. Er senkt das Kursziel für UBS geringfügig auf 32.70 von 33 Franken. Er gehe davon aus, dass der Konzern im ersten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückkehren werde, was in erster Linie auf Faktoren wie eine fortgesetzte Optimierung der Kostenstruktur, die Rückkehr zur Produktivität in der Investment Bank und höhere Vermögenswerte bei Global Wealth Management zurückzuführen sei.