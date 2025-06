Noch am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump geklagt, dass er trotz aus seiner Sicht erfolgreicher Vermittlungen an verschiedenen Brandherden ohnehin nie einen Friedensnobelpreis bekommen werde. In der Nacht zu Sonntag liess er dann die Supermacht in Israels Krieg mit Iran eingreifen und iranische Atomanlagen bombardieren.