Elmar Völker, LBBW:

"Die heute beschlossene neunte Zinsanhebung in Folge dürfte der Fed angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen schwerer von der Hand gegangen sein als die vorangegangenen Zinserhöhungen. Noch überwiegt der Kampf gegen die viel zu hohe Inflation in der Abwägung gegenüber den gestiegenen Finanzstabilitätsrisiken. Der vorsichtigere Zinsausblick zeigt jedoch, dass eine Pause bei der geldpolitischen Straffung näher gerückt ist, weil die Bankenturbulenzen die konjunkturellen Risiken erhöhen. Aus heutiger Sicht ist auf der Mai-Sitzung ein weiterer 25-Basispunkte-Schritt realistisch, sofern sich die Finanzmarktturbulenzen nachhaltig beruhigen. Danach nimmt die Unsicherheit über den weiteren Verlauf deutlich zu: Bei unserer Prognose, wonach der Leitzinsgipfel bei 5,50 Prozent erreicht wird, dominieren nunmehr die Abwärtsrisiken. An ihrer Absage an Zinssenkungen noch im laufenden Jahr dürfte die US-Notenbank angesichts des Inflationsausblicks allerdings auf absehbare Zeit festhalten."