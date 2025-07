Die Experten von Morgan Stanley heben das verbesserte Wachstum in Amerika hervor, betonen aber die Schwäche in der Region Asien-Pazifik und eine langsame Erholung in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). Entsprechend senken die Analysten von Morgan Stanley die Wachstumserwartungen für das zweite Halbjahr geringfügig und halten am Rating «Overweight» fest. Der Rebound in der Aktie könnte sich aber hinziehen, da Anleger in Erwägung ziehen könnten, sich kurzfristig zurück zu halten und auf eine deutliche Wende beim Umsatzwachstum zu warten.