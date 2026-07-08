Für den Analysten von Research Partners ist der Aufwärtstrend jedoch noch nicht ausgeschöpft. Er erhöht sein Kursziel von 990 auf 1'050 Franken und bekräftigt seine Kaufempfehlung. Zum Vergleich: Das Allzeithoch erreichten die Aktien im Januar 2022 bei 1'116 Franken. Im selben Frühjahr waren die Titel des Innerschweizer Unternehmens zuletzt so viel wert, wie das neu gesetzte Kursziel beträgt.