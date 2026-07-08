Die Aktien von Emmi gewinnen am Mittwoch im frühen Handel zwischenzeitlich über 1 Prozent dazu und kosten somit 10 Franken mehr als nach Börsenschluss am Dienstag. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert 0,8 Prozent. Mit 890 Franken markiert der Milchverarbeiter ein Zweijahreshoch, nachdem ein vergleichbares Kursniveau zuletzt im Sommer 2024 erreicht worden war.
Für den Analysten von Research Partners ist der Aufwärtstrend jedoch noch nicht ausgeschöpft. Er erhöht sein Kursziel von 990 auf 1'050 Franken und bekräftigt seine Kaufempfehlung. Zum Vergleich: Das Allzeithoch erreichten die Aktien im Januar 2022 bei 1'116 Franken. Im selben Frühjahr waren die Titel des Innerschweizer Unternehmens zuletzt so viel wert, wie das neu gesetzte Kursziel beträgt.
Neben Research Partners empfehlen sechs weitere Analysten die Aktie zum Kauf, während zwei eine neutrale Einschätzung vertreten. Das durchschnittliche Kursziel von 920 Franken signalisiert ebenfalls weiteres Aufwärtspotenzial.
Der Optimismus kommt nicht überraschend. Noch vor wenigen Monaten notierte die Aktie auf einem Mehrjahrestief von rund 680 Franken. Seither hat sie rund 30 Prozent zugelegt, davon allein 19 Prozent in den vergangenen sechs Monaten.
Zu den positiven Faktoren zählt das defensive Geschäftsmodell im derzeit unsicheren Umfeld. Emmi setzt auf starke Marken, eine breite Produktpalette sowie eine internationale Präsenz und profitiert dadurch von einer vergleichsweise stabilen Nachfrage. Dies wirkt sich sogleich auf die Aktien aus, die im Vergleich zu sensibleren Werten am Schweizer Markt weniger anfällig sind.
Zusätzliche Wachstumschancen sehen Analysten ausserdem im Geschäft mit sogenannten High-Protein-Produkten. Laut einer Analystin könnte dieses Segment vom steigenden Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein der Konsumenten profitieren und bis 2028 einen Umsatzanteil von rund 10 Prozent erreichen. Das mittelfristige Potenzial beziffert sie auf rund eine halbe Milliarde Franken. Zum Vergleich: Der aktuelle Jahresumsatz von Emmi liegt bei rund 4,7 Milliarden Franken.
(cash)