Nicht ganz von der Hand zu weisen sind die Risiken, dass die bestehenden Aktionäre und Aktionärinnen von Credit Suisse leer ausgehen könnten, So reduzierte Martin Peter, Analyst bei der LBBW, am letzten Donnerstag das Kursziel von 3,20 auf 1,90 Franken und empfahl, die Aktien weiter zu halten. Allerdings könne er aktuell einen Komplettverlust des Aktienkapitals in einem Worst-Case-Szenario nicht ausschliessen, so Peter weiter.