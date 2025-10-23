Die Neueinstufung durch die Mediobanca durchbricht denn auch den Trend mehrerer Negativeinschätzung durch andere Banken. Mitte Oktober hatte die Royal Bank of Canada das Rating für Swiss Re auf «Underperform» von «Sector Perform» gesenkt und das Kursziel auf 125 von 143 Franken zurückgefahren. Zuvor hatte die Bank of America das Preisziel auf 160 von 165 Franken zurückgenommen und die Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025, 2026 und 2027 gesenkt.