Schwendimann verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Investor Relations und war zuletzt bei der Zürcher Kantonalbank tätig. Dort verantwortete er als Senior Analyst den Sektor Konsumgüter und begleitete Emmi als Beobachter bereits seit deren Börsengang 2004. In seiner neuen Rolle wird Schwendimann direkt an Finanzchef Oliver Wasem berichten.