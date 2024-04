Morgan Stanley hat am Montag das Kursziel für VAT von 460 auf 530 Franken erhöht und die Einstufung auf "Übergewichten" belassen. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von 9 Prozent für die VAT-Aktie, die in den letzten zwölf Monaten bereits um 55 Prozent im gestiegen ist. Im "Best-Case-Szenario" sieht Morgan Stanley sogar Kurse von 720 Franken als möglich an. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von 48 Prozent.