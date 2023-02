Die Aktie der Credit Suisse fällt am Freitag zunächst bis 3 Prozent auf 2,70 Franken. Das ist nahe am Rekordtief von 2,65 Franken. Der Kursverlauf ist allerdings sehr volatil und gleicht dem einer Zockeraktie. Eröffnet hatte der Titel bei 0,5 Prozent im Plus. Zuletzt notiert die Aktie 2 Prozent höher gegenüber dem Vortag, als sie 15 Prozent abgestürzt war.