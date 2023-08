Deutlich pessimistischer ist die Helvetische Bank. "Wir sehen von Investitionen in die Aktien von Stadler Rail ab", sagt der zuständige Analyst. Das dominante Projektgeschäft von Stadler Rail sei komplex, kapitalintensiv und weise lange Durchlaufzeiten auf, was zu wesentlichen Projektrisiken führe. "Die Nachfrage im Markt scheint nach wie vor ungebrochen zu sein, aber die effiziente – und in der letzten Konsequenz profitablere – Abarbeitung des gigantischen Auftragsbestand lässt weiterhin auf sich warten", sagt der Analyst. Auch viereinhalb Jahre nach dem IPO bleibe der riesige Auftragsbestand das beherrschende Thema.