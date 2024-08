Nach der Transformation ist das Geschäftsmodell von Dätwyler laut Torsten Sauter, Chefanalyst für Schweizer Aktien, einfacher und attraktiver geworden. Das Unternehmen profitiert von einer steigenden Nachfrage in den Bereichen Healthcare und Lebensmittel, und der Bereich Mobilität wird sich voraussichtlich erholen. Zudem wird erwartet, dass das neue Führungsteam weitere Impulse setzen wird. Die Aktien haben in den letzten zwei Jahren an Beliebtheit verloren und sich im Wert halbiert. Daher besteht nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für neue Investoren.