Im Moment scheint es allerdings noch an der mangelnden Visibilität in der Pharmapipeline zu fehlen. So sehen die Pharma-Analysten von JPMorgan vorerst kein Potenzial und halten am Kursziel von 3,00 Franken fest. Die Einstufung lautet schon seit sechs Jahren «Neutral». Für 2026 erhofft sich der zuständige Analyst klinische Updates, die mehr Klarheit über die zukünftige Pipeline-Entwicklung bringen sollten.