In Verbindung mit der vorteilhaften Preisgestaltung hebt die Royal Bank of Canada die Schätzungen für Kuhn an. Das Wachstum werde nur durch Kapazitätsengpässe gebremst. Sollten diese im nächsten Jahr - auch nur teilweise - beseitigt werden, würden die EBIT-Schätzungen für die Gruppe deutlich höher ausfallen.