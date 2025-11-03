Nachdem es in den letzten Wochen und Monaten vor allem schlechte Nachrichten zu Nestlé zu verdauen gab, sieht die deutsche Privatbank Berenberg den Befreiungsschlag für den Nahrungsmittelkonzern aus Vevey kommen. Der zuständige Analyst vergibt neu ein «Buy»-Rating, nachdem er es zuvor über lange Zeit hinweg auf «Hold» beliess. Entsprechend erwartet er, dass der Kurs steigt, er erhöht sein Kursziel auf 92 von zuvor 83,10 Franken - das entspricht einem Aufwärtspotential von über 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand.