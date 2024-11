Erweisen wird sich unterdessen erst, ob Holcim auch vom anstehenden Regierungswechsel in den USA profitiert. Das Unternehmen, das die Abspaltung seines Nordamerika-Geschäfts beschlossen hat, könnte weiteren Rückenwind erhalten, wenn der neue US-Präsident Donald Trump angekündigte Steuersenkungen durchführt und seiner infrastrukturfreundlichen Haltung Taten folgen lässt. Indes wird sich zeigen, wie der Republikaner mit dem «Inflation Reduction Act» (IRA) umgeht, der unter der Regierung des Demokraten Joe Biden in Kraft gesetzt wurde. An dieses Gesetz hat Holcim durchaus gewisse Hoffnungen geknüpft. Das Unternehmen werde mit dem IRA «eine starke Dynamik haben», sagte CEO Miljan Gutovic am World Economic Forum in Davon vom Januar 2023.