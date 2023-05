Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé verlieren am Montag 0,1 Prozent auf 116,3 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,05 Prozent höher steht. Seit Jahresbeginn hat Nestlé mit knapp plus 9 Prozent nur geringfügig mehr gewonnen als der Leitindex.