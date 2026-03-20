Die Aktien von Temenos steigen am Freitagvormittag um 4 Prozent auf 77,15 Franken. Damit setzen sie den seit einigen Wochen anhaltenden Aufstieg fort - konkret: Seit Mitte Februar sind sie um 23 Prozent angestiegen, ausgehend von damals 62,70 Franken. Auf lange Sicht notieren die Valoren des Bankensoftwarespezialisten aber noch immer deutlich unter ihren Höchstständen. Im Frühjahr 2019 waren sie bis zu 180 Franken wert.
Nicht ganz so hoch, aber markant höher als der momentane Preis werden die Temenos-Aktien stehen, wenn die Prognose der Privatbank Berenberg eintrifft. Das Institut nimmt die Abdeckung von Temenos mit einer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 95 Franken auf. Es impliziert ein Gewinnpotenzial von 28 Prozent und deutet den Aufstieg auf den höchsten Stand seit Mai 2022 an.
Das Unternehmen, das Kernbankenlösungen sowie digitale Front-Office-Plattformen anbietet, habe sich gut aufgestellt. Der lange Vertriebszyklus und die Umstellung von einem Lizenzmodell auf ein Abonnementmodell trügen zu einem wachsenden Anteil wiederkehrender Einnahmen bei, schreiben die zuständigen Analysten.
Bankensoftware, insbesondere für Kernbankensysteme, sei ein typischerweise komplexer Nischenbereich, der fundiertes Fachwissen erfordere. Kunden seien in der Regel auch sehr risikoscheu, zumal die gesamte Infrastruktur der Bank auf einer zuverlässig und robust laufenden Software basieren soll. Temenos profitiere auch davon, dass der Wechsel des Anbieters für die Banken hohe Kosten nach sich zieht.
Nach Einschätzung der Berenberg-Experten wird zudem der globale Markt für Bankensoftware bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 7 Prozent wachsen. Getrieben wird dieses Wachstum vom Druck zu Kostensenkungen und dem Bedarf an Plattformmodernisierungen seitens der Banken. Sie werden einiges investieren müssen, was Temenos mittel- bis langfristig in die Karten spielt.
Bereits vor zwei Wochen profitierten die Temenos-Aktien von einer positiven Beurteilung. In einer Studie der Bank of America zur europäischen Softwareindustrie stufen die Autoren die Temenos-Aktien auf "Buy" von "Neutral" herauf. Das Kursziel wurde auf 96 Franken veranschlagt.
(cash)