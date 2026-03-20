Nicht ganz so hoch, aber markant höher als der momentane Preis werden die Temenos-Aktien stehen, wenn die Prognose der Privatbank Berenberg eintrifft. Das Institut nimmt die Abdeckung von Temenos mit einer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 95 Franken auf. Es impliziert ein Gewinnpotenzial von 28 Prozent und deutet den Aufstieg auf den höchsten Stand seit Mai 2022 an.