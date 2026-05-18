Das französische Finanzinstitut nimmt die Abdeckung des Warenprüfkonzerns mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 102 Franken wieder auf - was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht. Der Kepler-Analyst betont, dass der europäische TIC-Sektor (Testing, Inspection, Certification) derzeit unterbewertet sei, obwohl organisches Wachstum, Margen und Kapitalrendite weiterhin auf konstant hohem Niveau liegen. Seiner Meinung nach überschätzen Anleger die Risiken im Zusammenhang mit Welthandel, Deregulierung und Künstlicher Intelligenz, während sie gleichzeitig das strukturelle Wachstumspotenzial sowie die Konsolidierungschancen im Sektor unterschätzen.