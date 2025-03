Jefferies betont das langfristige Potenzial von Galderma - insbesondere durch den Erfolg von Nemluvio mit erwarteten Spitzenumsätzen von 3 Milliarden US-Dollar und die starke Entwicklung der Hautpflegemarke Cetaphil. Dahingegen zeigt sich RBC kurzfristig skeptischer. Der zuständige Analyst verweist auf eine weiterhin gedämpfte Konsumentenstimmung in den USA, die in der ersten Jahreshälfte für Unsicherheit sorgt. Nach der starken Aktienentwicklung empfiehlt er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben.