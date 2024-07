Auch die Bank Vontobel traut den Belimo-Aktien mehr zu, als sie dies bisher getan hat. Das Kursziel lautet neu 520 Franken, nicht mehr 440 Franken. Damit bleibt der zuständige Analyst unter dem aktuellen Kurs. Er sieht den Titel also für die kommenden zwölf Monate ausgereizt - jedoch auf einem höheren Niveau als in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen die Aktie nur selten an die 500-Franken-Marke herankam und zwischendurch auf unter 320 Franken fiel.