Investorenstimmung in 25 Jahren nie so schlecht

Der ZKB-Analyst betont, dass die Investorenstimmung gegenüber Nestlé in den vergangenen Monaten noch nie so schlecht seit mehr als 25 Jahren war. Deshalb könne es bei einem besseren Newsflow eine stärkere Kursgegenbewegung nach oben geben. Nestlé muss aber in den kommenden Quartalen klare Verbesserungen zeigen können. «Wir gehen davon aus, dass die Nestlé-Aktie sich kurzfristig in einem Kursband von 90 bis 95 Franken bewegen wird.» Den fairen Wert basierend auf dem diskontierten freien Cashflow liegt gemäss dem ZKB-Experten bei 121 Franken je Aktie und stuft die Aktie mit «Übergewichten» ein.