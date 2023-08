Die Aktien des Chip-Herstellers Nvidia legte am Montag um 8,5 Prozent auf knapp 470 Dollar zu und verzeichnete damit den grössten prozentualen Anstieg an einem Tag seit dem 25. Mai. Am Dienstag geht es vorbörslich weiter auf 478,60 Dollar hoch. Der Titel sind in diesem Jahr um 221 Prozent gestiegen, während der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index um 41 Prozent zulegte.