Der Experte der deutschen Investmentbank ist nicht der einzige, der zurückhaltend bleibt. Gemäss AWP-Analyser haben zwar diverse Analysten im Laufe der letzten Monate die Kursziele sukzessive erhöht. Vor drei Tagen zum Beispiel Vontobel, welche das Kursziel für Barry Callebaut auf 1'150 von 850 Franken bei einem «Hold»-Rating anhob. Der Schokoladenhersteller habe bei der Schuldenreduktion deutliche Fortschritte erzielt, schreibt der zuständige Analyst.