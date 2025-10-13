Demnach erwarten die Analysten, dass die Gruppe einen Umsatz von 5742 Millionen Franken erwirtschaftet hat - eine Steigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5644 Millionen Franken). Die Schätzung des Analysten-Konsens liegt dabei in der unteren Hälfte der Bandbreite (5720 - 5781 Millionen Franken). Weiter rechnen die Analysten damit, dass Givaudan im Bereich Riechstoffe gut 4,3 Prozent an Umsatz zugelegt hat gegenüber dem Vorjahr auf 2902 Millionen Franken. Demgegenüber steht die Sparte Aromen, die laut Schätzungen mit 2840 Millionen Franken leicht weniger umgesetzt haben dürfte - was sich insgesamt in einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent resultieren dürfte. Insgesamt sechs Analysten von AWP haben zum Konsens beigetragen.