Zurückhaltende Zins- und Inflationserwartungen

In puncto Zins- und Inflationserwartungen sind die Experten ebenfalls eher vorsichtig. So habe sich bei den kurzfristigen Zinserwartungen im Vergleich zum Vormonat grundsätzlich wenig getan. Nach wie vor rechnen laut Mitteilung fast alle Teilnehmenden in den nächsten sechs Monaten mit Zinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank (Fed).