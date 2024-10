Nach Ansicht der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten dürfte der Hautspezialist Galderma im dritten Quartal weiter gewachsen sein. In den ersten neun Monaten werden sich die Verkäufe auf 3,27 Milliarden Dollar belaufen, nach 3,01 Milliarden Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode. Für das dritte Quartal schätzen die Experten den Umsatz auf 1,07 Milliarden Dollar, in der Vorjahresperiode waren es 1,01 Milliarden Dollar.