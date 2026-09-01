Die Aktie ist mit einer Dividendenrendite von 6,8 Prozent weiterhin attraktiv, auch wenn es einen Moment dauern wird, bis die Performance Fees wieder hohe, positive Wachstumsraten erzielen. Gemäss AWP-Analyser stufen je sieben Analysten den Titel mit «Kaufen» respektive «Halten» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 895 Franken. Entsprechend ist zu erwarten, dass aufgrund des präsentierten Zahlenkranzes in den nächsten Tagen noch die eine oder andere Kurszielreduktion eintrifft. Selbst dann bleibt aber das Aufwärtspotenzial mittelfristig interessant.