Eher zurückhaltend zeigt sich der Analyst von Morgan Stanley, der ein Preisziel von 85 Franken aufruft. Dies, obwohl der Experte mit einem Anstieg der Bruttomarge im nächsten Quartal rechnet. Dies deckt sich mit der Analyse der Zürcher Kantonalbank (ZKB), welche in einem Kommentar die leicht besseren Zahlen wegen des guten Absatzes von PC-Peripheriegeräten hervorhebt. Die Erlöse mit Gaming seien ebenfalls stark gewesen mit einem Zuwachs von 8 Prozent, während alle anderen Kategorien wenig oder kein Wachstum aufweisen konnten. Der ZKB-Analyst sieht für die Aktien von Logitech - basierend auf dem diskontierten Cashflow-Modell (DCF) - einen fairen Wert von 78,80 Franken.