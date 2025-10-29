Die Valoren des Herstellers von Computerzubehör Logitech legen am Mittwoch um 3,2 Prozent auf 92,12 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,11 Prozent tiefer steht. Seit Jahresbeginn haben die Valoren von Logitech trotz Kurseinbruch nach dem «Liberation Day» Anfang April um 19 Prozent zugelegt.
Die von Logitech am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen lagen über den Konsenserwartungen der Analysten. Das Lausanner Unternehmen erzielte erneut ein positives Wachstum mit bemerkenswerten Wachstumsraten bei Mäusen und Tastaturen und einem soliden Wachstum im Bereich Gaming - dies trotz einer relativen Schwäche in den USA, schreibt der Analyst von Vontobel am Mittwoch in einem Kommentar. Die Brutto- und Betriebsmargen verdeutlichen die hohe operative Flexibilität und die konsequente Umsetzung.
Logitech warnte zwar vor anhaltenden Unsicherheiten im dritten Quartal, doch gemäss seinem Ausblick ist das Unternehmen auf Kurs, die vor dem «Liberation Day» abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu übertreffen. Vontobel erhöht deshalb die Schätzungen für das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2026/2027 und setzt ein höheres Kursziel von 103 nach 95 Franken. Das Rating lautet unverändert «Buy».
Der Experte von JPMorgan hebt als positiv die Preiserhöhungen hervor, welche an die Kunden weitergegeben wurden. Deshalb konnten die Auswirkungen der Zölle auf die Margen ausgeglichen werden. Die britische Investmentbank Barclays erhöht derweil das Kursziel bei den auch in New York aktiv gehandelten Titeln auf 124 von 107 Dollar - in Schweizer Franken entspricht dies einem Preis von 106 Franken.
Der Gesamtumsatz lag über dem Konsens, so die Einschätzung. Ebenso übertraf der Gewinn je Aktie die Erwartungen. Obwohl Logitech keinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben hatte, liegt der Kommentar zum dritten Quartal über den Erwartungen, so der Barclays-Experte weiter.
Eher zurückhaltend zeigt sich der Analyst von Morgan Stanley, der ein Preisziel von 85 Franken aufruft. Dies, obwohl der Experte mit einem Anstieg der Bruttomarge im nächsten Quartal rechnet. Dies deckt sich mit der Analyse der Zürcher Kantonalbank (ZKB), welche in einem Kommentar die leicht besseren Zahlen wegen des guten Absatzes von PC-Peripheriegeräten hervorhebt. Die Erlöse mit Gaming seien ebenfalls stark gewesen mit einem Zuwachs von 8 Prozent, während alle anderen Kategorien wenig oder kein Wachstum aufweisen konnten. Der ZKB-Analyst sieht für die Aktien von Logitech - basierend auf dem diskontierten Cashflow-Modell (DCF) - einen fairen Wert von 78,80 Franken.
Gemäss AWP-Analyser stufen sechs Analysten den Titel mit «Kaufen», vier mit «Halten» und einer mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,60 Franken. Dieses dürfte in den nächsten Wochen allerdings nach oben revidiert werden, sollte sich ein starkes Weihnachtsgeschäft beim Computerzubehör abzeichnen.
