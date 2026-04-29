Auch die Experten der Bank Vontobel sprechen von starken Zahlen. Sie verweisen auf über den Erwartungen ausgefallene Erträge in der Investment Bank, im Schweiz-Geschäft sowie auch in globalen Vermögensverwaltung. Im Fokus - etwa auch an der bevorstehenden Telefonkonferenz (läuft seit 09.00 Uhr) - dürfte allerdings weiter die Kapitalregulierung stehen. Investoren würden sich vor allem für die potenziellen Auswirkungen auf die UBS und mögliche Massnahmen des Managements zu deren Abmilderung interessieren.