Die Flughafen Zürich-Aktien steigen bis 9.30 Uhr um 2,2 Prozent auf 244,80 Franken. Seit Anfang April haben die Titel damit mehr als 20 Prozent zugelegt. Der Gesamtmarkt liegt derweil am Dienstag leicht im Minus.
Der Analyst der Bank Vontobel spricht in einem Kommentar von einem anhaltend positiven Momentum beim Flughafen und einem Ergebnis über den Erwartungen. Dabei habe sich im Fluggeschäft der höhere Anteil der Lokalpassagiere bemerkbar gemacht. Zudem zeuge die Erhöhung der Gewinnguidance von einer effektiven Kostenkontrolle.
Auch für die ZKB ist vor allem die Gewinnentwicklung stärker als antizipiert ausgefallen. Die Kombination aus weiterhin gutem Passagierwachstum und einer starken Cashflow-Entwicklung dürfte mit Blick nach vorne ein attraktives Dividendenwachstum erlauben. Trotz der jüngst starken Kursentwicklung sehe er denn auch weiterhin Luft gegen oben, so der ZKB-Experte.
Als Wermutstropfen nennen die Experten die Verzögerungen bei der Eröffnung des Flughafens Noida in Indien. Diese seien allerdings wenig überraschend und dürften mit Blick nach vorne kaum ins Gewicht fallen, so der Vontobel-Analyst dazu.
(AWP)