Auch für die ZKB ist vor allem die Gewinnentwicklung stärker als antizipiert ausgefallen. Die Kombination aus weiterhin gutem Passagierwachstum und einer starken Cashflow-Entwicklung dürfte mit Blick nach vorne ein attraktives Dividendenwachstum erlauben. Trotz der jüngst starken Kursentwicklung sehe er denn auch weiterhin Luft gegen oben, so der ZKB-Experte.