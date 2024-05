Minderheit von Analysten empfiehlt den Titel zum Kauf

An der Börse ist die Zurich-Aktie gut in das Börsenjahr 2024 gestartet und von 443 Franken zu Jahresbeginn bis Mitte März bis an die Kursschwelle von 490 Franken geklettert. Seither sind die Kursgewinne teilweise weggeschmolzen und die Titel kosten nur noch um die 450 Franken.