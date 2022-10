Zwar räumte die Grossbank mit der Ankündigung vom vergangenen Freitag, Anleihen zurückzukaufen, Zweifel an ihrer Stabilität weitgehend aus. Doch auf Credit Suisse kommen voraussichtlich ein teurer Konzernumbau, Kosten für Rechtsfälle, strengere regulatorische Anforderungen und ein schleppendes Tagesgeschäft zu. "Angesichts dieses Gegenwinds schätzen wir, dass die CS in den kommenden Jahren rund neun Milliarden Franken an Kapital aufbauen muss", erklärte der Broker Jefferies kürzlich in einer Studie. Andere Experten veranschlagen weniger.